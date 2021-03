Protesta No-Mask a Bologna: “Il virus è stato modificato in laboratorio, l’ha creato Bill Gates”



“Il virus è stato modificato in laboratorio per volere di Bill Gates”, “Ti spacco la telecamera se continui a filmare”. In una Bologna che è appena diventata zona rossa causa record di contagi, un gruppo di No-Mask si è dato appuntamento in centro per protestare contro le misure restrittive imposte dal governo. Per alcuni, però, la “passeggiata” si è trasformata in una caccia alle streghe contro i giornalisti che si trovavano lì per documentare, con minacce e atti intimidatori. Altri hanno rivendicato la libertà di passeggiare per strada senza un “bavaglio”. Intanto, nel capoluogo emiliano si registra proprio in queste ore un boom di casi positivi al Covid-19: più di mille al giorno nella giornata di ieri.

