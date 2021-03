Quali regioni hanno sospeso la somministrazione del lotto di vaccino AstraZeneca ritirato da Aifa



Tutte le regioni in cui è stato distribuito e somministrato il lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, bloccato dall’Aifa. Tuttavia, dall’Emilia Romagna al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana, passando per Campania e Veneto, non è stata segnalata alcune reazione avversa particolare. Continuano tuttavia le attività di farmacovigilanza.

