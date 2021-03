Quali sono le regioni in cui le terapie intensive sono sopra la soglia critica



Il tasso di occupazione dei posti letto ha raggiunto il 29 per cento in tutta Italia (un livello sotto la soglia di allerta) e la situazione è difficile in undici regioni (in particolare in Umbria) “Di cannibalizzazione dei pazienti Covid negli ospedali” ha parlato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Continua a leggere



Il tasso di occupazione dei posti letto ha raggiunto il 29 per cento in tutta Italia (un livello sotto la soglia di allerta) e la situazione è difficile in undici regioni (in particolare in Umbria) “Di cannibalizzazione dei pazienti Covid negli ospedali” ha parlato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Continua a leggere

Continua a leggere