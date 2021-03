Quali sono state le principali reazioni avverse ai vaccini Covid in Italia



Stando al secondo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 di Aifa con dati aggiornati al 24 febbraio, su 4.118.277 dosi somministrate per tutti i vaccini sono arrivate in Italia 30.015 segnalazioni di reazioni avverse. Nel 93,6% dei casi si tratta di effetti collaterali non gravi, febbre, cefalea, dolori muscolari e articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea.

Continua a leggere



Stando al secondo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 di Aifa con dati aggiornati al 24 febbraio, su 4.118.277 dosi somministrate per tutti i vaccini sono arrivate in Italia 30.015 segnalazioni di reazioni avverse. Nel 93,6% dei casi si tratta di effetti collaterali non gravi, febbre, cefalea, dolori muscolari e articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea.

Continua a leggere

Continua a leggere