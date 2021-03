Quando arriverà la decisione di Ema sul vaccino Covid AstraZeneca



È attesa per giovedì 18 marzo la riunione straordinaria dell’Ema per chiarire sul vaccino AstraZeneca, la cui somministrazione è stata sospesa in via precauzionale e temporanea oggi in Germania, Italia, Francia e Spagna. Il ministro della Salute, Speranza: “Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l’agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione”.

