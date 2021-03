Quartu, aggredisce la sorella e la trafigge con uno spiedo: arrestato. Grave la donna



È stata aggredita dal fratello al culmine di un violento litigio l’ex assessora del comune di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, Luisa Carta. La donna è stata trafitta da uno spiedo e si trova ora ricoverata in fin di vita in ospedale: è stato il fratello, 49 anni, a chiamare i soccorsi subito dopo essersi scagliato contro di lei.

