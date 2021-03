Rasi (Ex Ema): “Vaccino russo Sputnik prodotto in Italia? Ci devono dire se è sicuro ed efficace”



Per Guido Rasi ex direttore esecutivo dell’Ema e docente di Microbiologia all’università di Roma Tor Vergata di Roma, “quando si arriva a questo punto non c’è altro da fare che misure restrittive dove ci sono zone a rischio”. Bene la produzione del vaccino russo Sputnik V in Italia: “Ma gli stabilimenti devono essere certificati. La prima fiala deve essere uguale alla milionesima: non è burocrazia, ma scienza”.

