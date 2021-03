Record di ingressi in terapia intensiva: quali sono le regioni italiane in emergenza



In Italia oggi è stato raggiunto il record di nuovi ingressi in terapia intensiva di malati Covid: ne sono stati 319 nelle ultime 24 ore. La situazione varia molto da regione a regione, con la Lombardia al primo posto per incremento giornaliero di posti letto occupati. Ma ne sono ben 13 quelle che hanno superato la soglia di allerta del 30%.

