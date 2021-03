Record di ingressi in terapia intensiva: quali sono le regioni più colpite



Terapie intensive sempre più sotto pressione in Italia: col bollettino Covid di oggi si registra un picco di ingressi giornalieri in rianimazione, con 278 pazienti in più, mai così tanti almeno dal 3 dicembre scorso. Aumentano i ricoveri anche nei reparti ordinari, dove attualmente ci sono 22.393 persone.

