Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri dopo la scelta: “Ci siamo detti ti amo”



Dopo la romantica scelta a Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si sono spostati a Taranto, città di lui, ma hanno fatto sapere che non appena sarà possibile andranno anche a Cassino, a far visita agli affetti di lei. Nel frattempo le presentazioni in famiglia sono già iniziate e tutto sembra procedere al meglio. Roberta: “Non voglio dirlo troppo ad alta voce ma sono serena, contenta. Mi basta anche solo guardare Riccardo per sorridere”.

