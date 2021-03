Roberta Morise innamorata con Giulio Fratini, l’ex fidanzato di Raffaella Fico



Roberta Morise esce allo scoperto con la sua nuova fiamma Giulio Fratini, con una romantica foto sui tetti di Milano. Il nome dell’imprenditore fiorentino non è affatto nuovo al gossip: la scorsa estate era stato pizzicato a Positano in compagnia della fidanzata Raffaella Fico. L’ex professoressa de L’Eredità in quel periodo, è stata travolta dal chiacchierato gossip con Eros Ramazzotti, poi con Ignazio Boschetto de Il Volo.

