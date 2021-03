Roberto Cavalli e Sandra Nilsson, la coppia ha 45 anni di differenza: “Mi proteggi da ogni virus”



Roberto Cavalli ha trovato la sua pace sentimentale con Sandra Nilsson, eletta donna più bella di Svezia nel 2006. I due hanno 45 anni di differenza, ma non sembrano sentirli. Nel 2015, lui le ha regalato un isolotto in Svezia. Lo stilista si è vaccinato due settimane fa anche per lei: “Ora mi sento tranquillo, per me e per chi mi vuole bene”.

