Rosalinda Cannavò e il dolce messaggio per Dayane Mello, Lucas festeggerebbe 27 anni

Il 9 marzo è il compleanno di Lucas Mello, che avrebbe festeggiato 27 anni se un incidente automobilistico in Brasile non lo avesse strappato a suoi cari a inizio febbraio. La sorella Dayane lo ricorda e Rosalinda Cannavò, al di là dei loro recenti scontri, ha deciso di mandarle un tenero messaggio di affetto: “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, lasciare indietro quello che non serve”.

