Rosalinda Cannavò si allontana dai social: “Torno quando sarò più serena”



Tornata a Milano dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco starebbe vivendo un momento poco sereno. Nonostante il suo amore con Andrea Zenga vada per il meglio, a turbarla sarebbero questioni personali di cui non ha voluto parlare. Ai suoi followers ha soltanto fatto sapere: “Per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore”.

Continua a leggere



Tornata a Milano dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco starebbe vivendo un momento poco sereno. Nonostante il suo amore con Andrea Zenga vada per il meglio, a turbarla sarebbero questioni personali di cui non ha voluto parlare. Ai suoi followers ha soltanto fatto sapere: “Per una serie di circostanze non sono al massimo dell’umore”.

Continua a leggere

Continua a leggere