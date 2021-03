Salvatore Di Carlo di Uomini e Donne ha il Covid, la preoccupazione di Teresa Cilia



Anche l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha contratto il coronavirus. Lo annuncia la moglie Teresa Cilia, che si è messa in isolamento ed è in attesa del tampone, con una certa ansia: “Spero che i sintomi di mio marito non diventino più gravi di quelli che già sono preoccupanti, ha una brutta tosse”.

