Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso



Domenica 21 marzo, primo giorno di primavera, Sara Tommasi e Antonio Orso si sono detti il fatidico sì. Le immagini scattate subito fuori dal municipio di Massa Martana, in provincia di Perugia, li sorprendono felici e innamorati nei loro primi istanti da marito e moglie. Dopo la cerimonia civile alla quale hanno partecipato alcuni parenti ed amici stretti, i novelli sposi si sono concessi una cena a lume di candela in romantico resort con piscina, in attesa dei festeggiamenti causa Covid rinviati alla prossima estate.

