Sardegna, pedone investito e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali



Un uomo di 48 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una macchina. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è stato ripreso dal sistema di sorveglianza di una farmacia: l’incidente potrebbe essere avvenuto per la scarsa illuminazione e quindi visibilità.

