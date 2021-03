Scafa, autovelox appena istallato distrutto a colpi di fucile prima dell’entrata in funzione



L’autovelox era stato installato da poco e si aspettava lunedì 1 marzo per vederlo entrare in funzione, ma qualcuno ha deciso di distruggerlo prima a colpi di arma da fuoco. Amareggiato il sindaco di Scafa: “Non era un modo per fare cassa”. Nel frattempo si indaga sull’uso del fucile per distruggere il sistema di sorveglianza.

