Scappano dalla casa-famiglia indagata per maltrattamenti: ritrovate Koryn e Noemi



Erano scappate dalla casa-famiglia indagata per maltrattamenti nella giornata di mercoledì. Una delle due ragazzine in fuga è stata trovata a casa della nonna e della madre e ne è stato disposto il ritorno in casa famiglia; Koryn in serata è tornata dal padre. Stanno entrambe bene.

