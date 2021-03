Scivolano e precipitano nel dirupo durante la scalata, due alpinisti morti sul Monte Casarola



l dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 marzo. A lanciare l’allarme è stata un’altra coppia di alpinisti che era in zona e che ha assistito alla drammatica scena senza poter fare nulla. Sul posto sono accorse, non senza difficoltà per le condizioni meteo, due squadre del Soccorso Alpino insieme ai soccorritori dei vigili del fuoco ma purtroppo per i due alpinisti non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere



l dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 marzo. A lanciare l’allarme è stata un’altra coppia di alpinisti che era in zona e che ha assistito alla drammatica scena senza poter fare nulla. Sul posto sono accorse, non senza difficoltà per le condizioni meteo, due squadre del Soccorso Alpino insieme ai soccorritori dei vigili del fuoco ma purtroppo per i due alpinisti non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere