Scomparsa da casa senza lasciare traccia, ritrovata in un carcere in Svizzera



Gabriella Maxia è stata trovata in un carcere Svizzero dopo che, il 27 febbraio, si era allontanata da casa senza dire niente ai familiari per prendere un aereo verso Milano. La donna sarebbe stata arrestata per furto. Non sono ancora chiari i motivi dell’allontanamento. Dalle sue carte di credito risultavano prelievi a Milano e poi a Zurigo.

Continua a leggere



Gabriella Maxia è stata trovata in un carcere Svizzero dopo che, il 27 febbraio, si era allontanata da casa senza dire niente ai familiari per prendere un aereo verso Milano. La donna sarebbe stata arrestata per furto. Non sono ancora chiari i motivi dell’allontanamento. Dalle sue carte di credito risultavano prelievi a Milano e poi a Zurigo.

Continua a leggere

Continua a leggere