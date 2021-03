Scontro mortale tra due auto: addio al 35enne Sergio Anglano



Incidente mortale sulla Gallipoli-Santa Maria di Leuca: addio a Sergio Anglano, uomo di 35 anni di Nardò. La vittima sarebbe deceduta praticamente sul colpo. Ferito il secondo conducente di 23 anni: è stato ricoverato in ospedale in codice giallo. Non è in pericolo di vita e dovrebbe riuscire a cavarsela con qualche giorno in reparto.

