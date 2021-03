Scopre di avere un tumore, ricoverata all’Oncologico a Lecce contrae il Covid: scatta la denuncia



Scopre di avere un tumore osseo metastatico e si ritrova anche positiva al Covid-19. La storia di una donna di 37 anni s’inserisce nel filone dei contagi all’Oncologico di Lecce per il quale vi sono già esposti e un’inchiesta in Procura. Presentata dai familiari una denuncia-querela in cui ricostruiscono mancati ricoveri, dimissioni affrettate e una diagnosi arrivata in ritardo per la donna.

