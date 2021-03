Scossa di terremoto di magnitudo 6.9 in Nuova Zelanda: è allerta tsunami



Una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata registrata in Nuova Zelanda 180 km da Gisborne. La scossa è stata talmente violenta da aver causato un allarme tsunami per le prossime ore. Le autorità hanno consigliato a tutti coloro che vivono a ridosso della costa di abbandonare le proprie case per raggiungere abitazioni sulle alture o in zone interne lontane dalle spiagge.

