Scuola, Bianchi: “Nuovi esami di maturità e di terza media in presenza”



Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che quest’anno gli esami di maturità e di terza media saranno in presenza: “Chiediamo fin da subito che i ragazzi e i consigli di classe concordino un tema su cui sviluppare un elaborato. Non è una tesina raffazzonata, gli studenti lo scriveranno in 40 giorni e dopo 15 giorni andranno davanti al consiglio di classe, con un membro esterno per esporre il lavoro”.

