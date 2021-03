Scuola, Bonetti: “Dopo Pasqua si valuti riapertura in zona rossa, almeno per primaria e asili”



Quando riapriranno le scuole? Tante famiglie se lo chiedono in questo momento. Secondo la ministra Elena Bonetti il governo deve valutare di riaprire in zona rossa almeno la scuola dell’infanzia e almeno la primaria, già dopo Pasqua: “Mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell’infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado”.

