Scuola, cosa cambia con le nuove zone rosse: chiudono istituti per 7 milioni di studenti



Con il passaggio in zona rossa per molte Regioni, sempre più studenti torneranno alla didattica a distanza: le scuole chiuderanno in tantissime Regioni. Sulla base delle regole previsto dall’ultimo dpcm, in zona rossa a chiudere saranno gli istituti di ogni ordine e grado. Vediamo cosa succede Regione per Regione.

