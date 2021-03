Scuola, figli di medici e infermieri in dad come gli altri: polemiche dopo circolare ministero



Il personale sanitario chiede soluzioni al governo, dopo la soluzione di chiudere tutte le scuole, lasciando a casa tutti i ragazzi. Dad per tutti quindi, tranne che per l’uso di laboratori, per gli alunni disabili e studenti con bisogni educativi speciali. Per Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, non c’è una legge che stabilisca quali sono le categorie essenziali, “anche se conveniamo tutti i che medici lo siano”.

