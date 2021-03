Scuola, ipotesi riapertura dopo Pasqua: possibile ritorno in classe per materna ed elementari



Dopo le festività di Pasqua le scuole potrebbero riaprire anche in zona rossa. L’appello è stato lanciato dalla ministra della Famiglia, Elena Bonetti, ed è stato accolto positivamente da quasi tutte le forze di maggioranza. L’ipotesi è quella di far rientrare in classe almeno gli studenti di materne ed elementari.

