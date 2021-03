Scuola, per rientro in classe dopo Pasqua ipotesi tamponi obbligatori per studenti e docenti



Il presidente dell’Associazione nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, propone di rendere obbligatori i tamponi per studenti e personale scolastico per il rientro a scuola dopo Pasqua. Un’idea che il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, sembra però condividere solo in parte: “Ben venga un potenziamento del tracciamento, ma non si può assolutamente imporre”.

