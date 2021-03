Scuole chiuse in 5 regioni per incidenza superiore ai 250 casi Covid per 100mila abitanti: l’elenco



In 5 regioni italiane da domani scatta la chiusura delle scuole per effetto del nuovo Dpcm formato da Draghi che prevede il ritorno alla didattica a distanza nelle zone rosse e in quei territori in cui si registra un livello di incidenza settimanale superiore a 250 casi per centomila abitanti. Si tratta di Emilia Romagna (342,08 casi per centomila), Lombardia (254,44), Marche (265,16), provincia autonoma di Bolzano (376,99) e di Trento (385,02).

