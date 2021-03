Scuole chiuse per Covid, 1 studente su 3 in Dad da oggi: l’elenco aggiornato delle regioni



Aumenta l’elenco delle scuole chiuse in Italia per l’emergenza Coronavirus, complice l’impennata di casi collegati alla circolazione delle varianti. La situazione varia da regione a regione, ma in totale sono oltre 3 milioni gli studenti, circa 1 su 3, da oggi, lunedì 1 marzo, seguiranno le lezioni da casa con la Dad. Intanto, sempre oggi, è stato indetto uno sciopero dei docenti contro l’ipotesi di un prolungamento dell’anno scolastico con lezioni sino al 30 giugno.

