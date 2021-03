Scuole chiuse per Covid, da domani dad per 5,7 milioni di studenti: l’elenco regione per regione



Aumenta l’elenco delle scuole chiuse per Covid nelle regioni, province e comuni che si trovano in zona rossa o che hanno superato una incidenza di 250 casi per 100mila abitanti come previsto dal nuovo Dpcm. Da domani, lunedì 8 marzo, tornano i dad 5,7 milioni di studenti italiani: ecco la mappa aggiornata delle chiusure regione per regione.

Continua a leggere



Aumenta l’elenco delle scuole chiuse per Covid nelle regioni, province e comuni che si trovano in zona rossa o che hanno superato una incidenza di 250 casi per 100mila abitanti come previsto dal nuovo Dpcm. Da domani, lunedì 8 marzo, tornano i dad 5,7 milioni di studenti italiani: ecco la mappa aggiornata delle chiusure regione per regione.

Continua a leggere

Continua a leggere