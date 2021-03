Seconda laurea per Sammy Basso, il giovane affetto da progeria è dottore in Molecular Biology



Sammy Basso è dottore magistrale in Molecular Biology. Il giovane vicentino affetto da progeria, rara sindrome caratterizzata dalla comparsa di un invecchiamento precoce nei bambini, si è laureato oggi pomeriggio con voto 107/110 all’Università di Padova. Per il venticinquenne è la seconda laurea in tre anni.

