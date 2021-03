“Sei un travestito di merda, vattene”: aggressione omofoba al parco di Asti



Su Facebook, Nicholas racconta l’aggressione subita oggi nel parco di Asti. “Sei un travestito, qui non dovresti stare” avrebbe detto un genitore al ragazzo. Nicholas ha denunciato l’accaduto sui social. “Voleva picchiarmi e mi sono allontanato, ma poi sono tornato indietro per rispondere a lui e a sua moglie – spiega -. Troppi miei amici si sono tolti la vita per queste cose”

