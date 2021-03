Serve il caffè in una tazzina di ceramica: barista deve pagare una multa di 400 euro



Serve il caffè in una tazzina di ceramica invece che in quelle di carta: gli agenti lo multano. Boero, il titolare del bar genovese Lo Scorretto, dovrà pagare 400 euro. La stessa cifra dovrà pagarla anche il cliente, che ha consumato il suo caffè fuori dal locale così come stabilivano le norme.

