Si appoggia a una lapide e cade dentro la tomba: ferito un bambino



Un bambino è caduto in una tomba dopo che la lapide alla quale si era appoggiato ha ceduto, lasciando spazio al vuoto. La caduta è stata di circa due metri, ma il bimbo è stato cosciente per tutto il tempo mentre i genitori attendevano l’arrivo dei soccorsi. Il bimbo è stato portato in ospedale per accertamenti.

