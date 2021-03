Si fa investire nei parcheggi a Firenze e chiede risarcimenti in contanti: arrestato 49enne



Si appostava dietro le auto che uscivano in retromarcia dai parcheggi, poi fingeva di essere stato urtato durante la manovra. Agli automobilisti diceva di aver riportato danni fisici o di aver rotto il cellulare nell’impatto. Per rimediare al “danno”, chiedeva un risarcimento in contanti alle vittime. Per questo, un 49enne è stato arrestato.

