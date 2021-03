Si schianta in moto contro il guard rail: non ce l’ha fatta il 32enne Giampiero



A distanza di poche ore dall’incidente di un altro giovane morto in sella alla sua moto, Cosenza deve salutare per l’ultima volta il 32enne Giampiero Tarasi, che è morto in seguito a una frenata sulla sua moto. Il ragazzo si è schiantato contro le barriere new jersey messe in seguito a una frana.

