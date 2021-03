Si scontra contro un camion mentre guida la moto: muore giovane papà 35enne



Guidava la sua moto quando si è scontrato per cause ancora da accertare contro un camion: Chiaramonte piange la perdita del 35enne Adriano Parisi. L’uomo, morto in ospedale poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate, lascia la compagna e due figli piccoli. Sotto shock gli amici di una vita che hanno riempito i social del 35enne di messaggi di cordoglio.

