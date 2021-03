Sigonella, ricompensa di 10mila euro per trovare l’auto pirata che ha ucciso militare Usa



La Naval criminal investigate service della Naval Air Stationri offre una ricompensa per “chiunque fornisca indicazioni in grado di identificare il veicolo coinvolto”. Il tragico investimento risale alla notte del 26 luglio scorso quando il giovane marinaio californiano Arturo Rivera è stato investito da un’auto in corsa e lasciato esanime sull’asfalto.

