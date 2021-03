Sixthcontinent: un’altra multa dall’Antitrust, domani prima udienza della class action



Il punto sulla vicenda della piattaforma di social e-commerce fondata da Fabrizio Politi e pubblicizzata da Le Iene: a gennaio l’Antitrust ha comminato una seconda sanzione da un milione di euro. Per la prima (4 milioni) lo studio legale dell’ex garante Catricalà aveva ottenuto la sospensione. Intanto continuano le segnalazioni e i procedimenti individuali. Giovedì la prima udienza a Milano per class action di Codici e Aeci. Proseguono anche gli accertamenti dopo l’esposto in Procura del fondatore per una presunta truffa ai danni della piattaforma.

