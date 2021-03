Skyler Perri pazza del Gabibbo, Elisabetta Canalis: “Lo sai che mamma lavorava con lui?”



La piccola Skyler Eva è pazza del Gabibbo e in un video pubblicato su Instagram, mamma Canalis le rivela: “Ma lo sai che lo conosco e che ho lavorato con lui?”. La reazione della figlia della ex velina e del medico Brian Perri è straordinaria e al tempo stesso tenerissima. Poi, un messaggio per Gero Caldarelli, che del Gabibbo fu la voce: “Dovresti esserci tu”.

