Sopravvissuto al Covid dopo settimane in terapia intensiva: “Non ricordo nulla di quei giorni”



Maurizio è sopravvissuto al Covid nonostante sembrava che per lui non vi fosse più nulla da fare. Mesi in terapia intensiva della quale non ricorda niente: i pochi flash che ha gli sono stati trasmessi dai racconti degli infermieri, dei familiari e dei medici. Nonostante tutto, Maurizio è riuscito a tornare a casa dalla sua famiglia. “Non ho alcun ricordo di quei momenti”

Continua a leggere



Maurizio è sopravvissuto al Covid nonostante sembrava che per lui non vi fosse più nulla da fare. Mesi in terapia intensiva della quale non ricorda niente: i pochi flash che ha gli sono stati trasmessi dai racconti degli infermieri, dei familiari e dei medici. Nonostante tutto, Maurizio è riuscito a tornare a casa dalla sua famiglia. “Non ho alcun ricordo di quei momenti”

Continua a leggere

Continua a leggere