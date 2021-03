Stalker scappa dai domiciliari durante la notte per raggiungere casa della ex



Ha infranto il regime degli arresti domiciliari per raggiungere casa della sua ex compagna nonostante fosse stato condannato proprio per violenza ai danni di quest’ultima. Ha iniziato a citofonare a più riprese pur di farsi aprire, il tutto in piena notte, poi ha iniziato con le telefonate e i messaggi continui. La donna ha contattato le forze dell’ordine.

