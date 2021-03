“Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi in crisi”, interviene il marito della concorrente del GF Vip



Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono in crisi, con lei che se n’è andata via di casa? Niente di tutto questo: a smentire i rumors circolati sul web ci ha pensato lo stesso Gianlorenzi con un tweet. La coppia è più unita che mai ed è anzi impegnata in un progetto: stanno scrivendo una canzone.

