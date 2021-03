Stop Astrazeneca, nessuna autopsia ha trovato un legame tra morte e vaccino in Italia



Nessun legame tra i decessi avvenuti nelle scorse settimane in Italia e il vaccino AstraZeneca. Almeno secondo quanto emerso dagli esami effettuati sulle vittime registrate in diverse regioni italiane: due professori, un carabiniere e un collaboratore scolastico. Mentre c’è attesa per il risultato dell’autopsia sul corpo del militare Stefano Paternò, deceduto in Sicilia qualche ora dopo aver ricevuto il vaccino. Domani intanto arriverà la decisione dell’Ema sullo stop all’utilizzo del vaccino AstraZeneca.

