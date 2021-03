Stop Astrazeneca, Rasi dice che il verdetto dell’Ema di domani sarà positivo



Secondo Guido Rasi il verdetto di domani dell’Ema sul futuro del vaccino AstraZeneca sarà positivo. Il docente di Microbiologia all’Università di Tor Vergata, ed ex direttore esecutivo proprio dell’Agenzia europea del farmaco, durante un intervento ad “Agorà”, su Rai 3, ha ipotizzato una decisione in positivo rispetto all’utilizzo del vaccino dell’azienda svedese le cui somministrazioni sono state bloccate dopo i casi di trombosi rilevati in Germania e le presunte morte sospette poi denunciate in diversi paesi europei.

Continua a leggere



Secondo Guido Rasi il verdetto di domani dell’Ema sul futuro del vaccino AstraZeneca sarà positivo. Il docente di Microbiologia all’Università di Tor Vergata, ed ex direttore esecutivo proprio dell’Agenzia europea del farmaco, durante un intervento ad “Agorà”, su Rai 3, ha ipotizzato una decisione in positivo rispetto all’utilizzo del vaccino dell’azienda svedese le cui somministrazioni sono state bloccate dopo i casi di trombosi rilevati in Germania e le presunte morte sospette poi denunciate in diversi paesi europei.

Continua a leggere

Continua a leggere