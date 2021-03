Studenti e insegnanti in piazza contro la Dad, il ministro Bianchi: “Scuola non si è mai fermata”



Nel fine settimana diversi studenti e insegnanti sono scesi in piazza per protestare contro la Dad e chiedendo che si torni in presenza al più presto, non oltre il termine delle vacanze pasquali. “Nei mesi scorsi la scuola ha fatto di tutto per rimanere aperta. Non siamo rimasti inchiodati sulla distanza di un anno fa. Non è vero che la scuola è stata ferma. Non accetto questa idea. Anche la Dad è andata avanti”: ha ribadito il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

