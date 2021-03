La direzione del Teatro Vascello preso atto dei dati riguardanti l’andamento dell’epidemia comunica che la mostra su Giancarlo Nanni è stata rinviata a data da definirsi.

Giancarlo Nanni era un uomo di passione e di lotta, curioso e sempre disposto a nuove sfide, la definizione più calzante lo vede come “magnifico corsaro” del teatro, per il suo impeto e determinazione nel perseguire la sua arte, la sua poetica e la sua disponibilità ad accogliere tanti artisti e giovani talenti. Un impegno incessante per mantenere inalterata quella “libertà creativa” che tanto ricercava nel suo teatro e utopisticamente nel teatro in generale. Una personalità amata ma anche molto osteggiata per la sua incapacità di accettare compromessi.

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Cap 00152 Monteverde Roma

www.teatrovascello.it

L’articolo Teatro Vascello di Roma, annullata la mostra su Giancarlo Nanni proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro